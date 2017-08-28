Макрон призвал Европу и Африку объединить усилия в борьбе с миграционным кризисом

ПАРИЖ, 28 августа. /ТАСС/. Страны Европы и Африки только сообща смогут справиться с миграционным кризисом, и для этого им необходимо объединить свои усилия. Об этом заявил в понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам встречи в Париже с участием лидеров ряда европейских и африканских государств, которая была посвящена урегулированию проблем массовой незаконной миграции.

"Мы должны действовать все вместе - от стран происхождения мигрантов до Европы, проходя через транзитные страны - в первую очередь это касается Ливии. Только так мы сможем добиться эффективности в действиях. Это большая проблема и для Европейского союза, и для Африканского союза - именно поэтому мы провели сегодня эту встречу", - сказал французский президент.

Как подчеркнул Макрон, действия, уже сейчас предпринимаемые европейскими странами совместно с Брюсселем и направленные на укрепление внешних границ ЕС и помощи мигрантам на другом берегу Средиземного моря, включая создание специальных центров приема на территории Ливии и работу с мигрантами в Чаде и Нигере, уже сейчас приносят свои плоды. "Краткосрочный план быстрых действий, который мы реализуем, мне представляется самым эффективным ответом на то, что мы наблюдаем уже многие месяцы, и что является совершенно неприемлемым", - указал он.

Французский лидер также отметил, что Париж намерен укреплять сотрудничество с ливийскими властями в плане борьбы с нелегальной миграцией. "Мы желаем углубить наши совместные действия, направленные на стабилизацию [ситуации в Ливии] и обеспечение инклюзивного переходного политического процесса под эгидой ООН. Для установления мира абсолютно необходимо, чтобы ситуация с безопасностью в этой стране улучшилась, и этим действиям нет альтернативы в плане урегулирования миграционных потоков", - отметил Макрон.

При этом, отвечая на вопросы журналистов, президент Франции отказался говорить о конкретных суммах, выделяемых Европой на эти цели, добавив, что в целом "речь будет идти о миллионах евро".

Миграционный кризис

В 2015 году из-за активизации конфликтов в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки резко возросло число лиц, прибывающих в Европу из этих регионов. Этот миграционный кризис признан Еврокомиссией самым тяжелым с момента окончания Второй мировой войны.

Основный путь, по которому мигранты попадают в ЕС, - средиземноморский маршрут, второй по масштабам транзитный путь проходит через Балканы. По данным Международной организации по миграции, число прибывших с начала года в Европу по Средиземному морю мигрантов и беженцев превысило 120 тыс. человек. При этом более 2,3 тыс. погибли в пути.

Как ранее подчеркивал президент Франции по итогам саммита ЕС в июне в Брюсселе, миграционный кризис в Европе будет долгосрочным и потребует более активных скоординированных мер со стороны государств Евросоюза. По его мнению, необходимо четко разграничивать понятия экономических мигрантов и беженцев, при этом нужно иметь в виду, что предоставление приюта последним - моральный долг Европы.