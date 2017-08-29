Власти Каталонии проведут референдум о независимости, несмотря на решение КС

МАДРИД, 29 августа. /ТАСС/. Каталонские власти проведут референдум о независимости 1 октября, даже если Конституционный суд (КС) Испании прежде признает его незаконным.

Об этом заявил во вторник представитель правительства автономной области Жорди Туруль, чьи слова приводит агентство Europa Press.

"Мы подчинимся только парламенту [Каталонии] со всеми последствиями", - заверил он. Туруль утверждал, что Народная партия и Испанская социалистическая рабочая партия "хотят заставить молчать народ, а правительство [автономной области] хочет дать ему слово, чтобы он определил свое будущее".

Каталония - автономное сообщество на северо-востоке королевства. В последние годы в регионе значительно усилились сепаратистские настроения. 6 октября прошлого года парламент области одобрил резолюцию о проведении плебисцита о выходе из состава Испании. КС аннулировал действие данного документа.

Несмотря на это, в начале июня глава автономии Карлес Пучдемон объявил о том, что референдум о независимости пройдет 1 октября. Вопрос, который планируют вынести на плебисцит, будет звучать следующим образом: "Хотите, чтобы Каталония стала независимым государством с республиканской формой правления?"

При этом власти Испании заверяют, что не позволят провести плебисцит, который посягает на единство и целостность королевства.