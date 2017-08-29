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СМИ: в Австралии отказываются от географических названий, оскорбляющих чернокожих

Международная панорама
29 августа, 19:18 UTC+3 ТАСС

Речь, в частности, идет о горах Ниггер и Ниггер Хэд, а также семи речках и ручьях Ниггер Крик

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ТАСС, 29 августа. Власти штата Квинсленд на северо-востоке Австралии озаботились неполиткорректными топонимами, корнями уходящими в колониальное прошлое страны. Об этом сообщает во вторник газета Brisbane Times.

По ее данным, в основном речь идет о названиях холмов, рек и ручьев, содержащих слово "ниггер". Ранее этим словом обозначали всех чернокожих, однако сегодня подобная лексика говорит о расистских взглядах.

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© AP Photo/Steve Helber

Массовые беспорядки и десятки пострадавших: чем обернулся марш ультраправых в Шарлотсвилле

Местные сообщества озаботились проблемой еще в мае, однако лишь сейчас государственное ведомство согласилось на изменение топонимов, "включающих оскорбительные термины". Речь, в частности, идет о горах Ниггер и Ниггер Хэд, а также семи речках и ручьях Ниггер Крик. По информации издания, изменения вступят в силу в конце сентября.

Газета отмечает, что в Австралии набирает обороты кампания, сходная с событиями в США, где после столкновений ультраправых и их противников в Шарлотсвилле (штат Вирджиния) стали сносить монументы героям Конфедерации. В понедельник стало известно, что кинотеатр на юге США из соображений политкорректности отказался от ежегодного показа классической картины Виктора Флеминга "Унесенные ветром" (Gone with the Wind, 1939) с Вивьен Ли в главной роли.

По сведениям издания, в Австралии идет борьба с героизацией первых поселенцев, в которых видят угнетателей коренного населения. Так, на прошлой неделе неизвестные осквернили памятник открывателю Зеленого континента английскому мореплавателю Джеймсу Куку в Сиднее.

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