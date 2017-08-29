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В Минске авторов ряда российских информресурсов обвиняют в разжигании национальной розни

Международная панорама
29 августа, 20:16 UTC+3 МИНСК МИНСК 29, августа. /ТАСС

Свои материалы обвиняемые публиковали на информационных ресурсах Regnum, Lenta.ru, EADaily

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МИНСК, 29 августа. /ТАСС/. Трое граждан Белоруссии, которые сотрудничали с рядом российских информационных ресурсов, том числе агентством Regnum, обвиняются в разжигании расовой, национальной или религиозной вражды или розни. Об этом заявила во вторник официальный представитель Следственного комитета (СК) республики Юлия Гончарова.

"На днях предъявлено обвинение трем фигурантам, которые заключены под стражу", - отметила Гончарова, слова которой приводит госагентство БелТА. Представитель ведомства уточнила, что Дмитрий Алимкин, Юрий Павловец и Сергей Шиптенко обвиняются по статье УК Белоруссии "разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни". Павловцу и Шиптенко также предъявлено обвинение в незаконной предпринимательской деятельности. Свои материалы обвиняемые публиковали на информационных ресурсах Regnum, Lenta.ru, EADaily

Гончарова отметила, что в качестве фигуранта по данному уголовному делу проходит также шеф-редактор Regnum Юрий Баранчик, проживающий в России. "Мы знаем, что он находится на территории России. Заочно ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст.130 УК (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни). И соответственно мера пресечения - заключение под стражу в случае задержания", - заявила официальный представитель СК Белоруссии.

Баранчик был задержан в марте нынешнего года в Москве правоохранительными органами РФ по запросу белорусской стороны. Позднее он был освобожден из-под стражи. Баранчик заявил, что намерен просить российские власти о предоставлении ему политического убежища.

В декабре минувшего года СК Белоруссии сообщил о возбуждении уголовных дел в отношении авторов статей, опубликованных на страницах ряда российских интернет-ресурсов, по подозрению в разжигании национальной розни. По информации следователей, основанием для возбуждения уголовных дел послужили поступившие из министерства информации сообщения о проведенных Республиканской экспертной комиссией по оценке информационной продукции экспертизах на предмет наличия признаков проявления экстремизма в статьях этих авторов. В частности, в своих материалах авторы ставили под сомнение существование Белоруссии как самостоятельного государства.

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