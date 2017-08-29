Габриэль предостерег Тиллерсона от "ледникового периода" в отношениях с РФ

ТАСС, 29 августа. Глава МИД Германии Зигмар Габриэль на переговорах в Вашингтоне с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном во вторник предупредил шефа американской дипломатии о пагубности ужесточения политики в отношении Москвы.

Об этом сообщает Reuters.

"Мы как европейцы серьезно обеспокоены непредсказуемыми последствиями такого шага [введения американских санкций против РФ] для Европы. Мы не хотим полностью разрушать наши деловые связи с Россией, особенно в сфере энергетики", - сказал Габриэль. Он выразил обеспокоенность из-за того, что новые санкции "приведут к ледниковому периоду в отношениях РФ с США и Западом". Габриэль отметил, что отправной точкой для улучшения отношений между Россией и Западом могло бы стать долговременное прекращение огня на востоке Украины.

В конце июля Конгресс США одобрил законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Документ, получивший название "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций", в частности, облекает в форму закона ограничительные меры в отношении России, принятые предыдущей администрацией США во главе с президентом Бараком Обамой на основании его исполнительных указов.

Президент США Дональд Трамп подписал данный закон 2 августа.