Габриэль предостерег Тиллерсона от "ледникового периода" в отношениях с РФ

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ТАСС, 29 августа. Глава МИД Германии Зигмар Габриэль на переговорах в Вашингтоне с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном во вторник предупредил шефа американской дипломатии о пагубности ужесточения политики в отношении Москвы.
Об этом сообщает Reuters.
"Мы как европейцы серьезно обеспокоены непредсказуемыми последствиями такого шага [введения американских санкций против РФ] для Европы. Мы не хотим полностью разрушать наши деловые связи с Россией, особенно в сфере энергетики", - сказал Габриэль. Он выразил обеспокоенность из-за того, что новые санкции "приведут к ледниковому периоду в отношениях РФ с США и Западом". Габриэль отметил, что отправной точкой для улучшения отношений между Россией и Западом могло бы стать долговременное прекращение огня на востоке Украины.
В конце июля Конгресс США одобрил законопроект, предусматривающий ужесточение односторонних санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Документ, получивший название "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций", в частности, облекает в форму закона ограничительные меры в отношении России, принятые предыдущей администрацией США во главе с президентом Бараком Обамой на основании его исполнительных указов.
Президент США Дональд Трамп подписал данный закон 2 августа.