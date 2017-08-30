Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.08:
$ 58.53
€ 70.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: КНДР заявила, что 29 августа в сторону Японии была запущена ракета "Хвасон-12"

Международная панорама
30 августа, 2:10 UTC+3 ТАСС

Согласно сообщению агентства KCNA, запуск контролировал лидер КНДР Ким Чен Ын

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 30 августа. Власти КНДР заявили, что во вторник, 29 августа, провели испытание баллистической ракеты средней дальности "Хвасон-12". Об этом в среду сообщило агентство Yonhap.

Оно ссылается на сообщение агентства KCNA, согласному которому, запуск контролировал лидер КНДР Ким Чен Ын.

КНДР утром 29 августа осуществила запуск баллистической ракеты. Она пролетела над северо-восточной частью Японии и упала, вероятно, в Тихий океан, в 1180 км к востоку от мыса Эримо на острове Хоккайдо.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Страны
КНДР Япония
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды. Седов. Покорение Арктики
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Прощание со скрипачом Дмитрием Коганом состоится в Доме союзов
2
LADA назвала стоимость "эксклюзивной" версии модели Vesta
3
Биография Дмитрия Когана
4
Скрипач Дмитрий Коган скончался на 39-м году жизни
5
Кобзон не пустил внучку на шоу "Голос"
6
Ким Чен Ын назвал пуск ракеты 29 августа подготовкой к удару по акватории Гуама
7
Олимпийская чемпионка Липницкая завершила карьеру
Темы дня
Новости партнеров
Реклама