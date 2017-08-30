СМИ: КНДР заявила, что 29 августа в сторону Японии была запущена ракета "Хвасон-12"

ТАСС, 30 августа. Власти КНДР заявили, что во вторник, 29 августа, провели испытание баллистической ракеты средней дальности "Хвасон-12". Об этом в среду сообщило агентство Yonhap.

Оно ссылается на сообщение агентства KCNA, согласному которому, запуск контролировал лидер КНДР Ким Чен Ын.

КНДР утром 29 августа осуществила запуск баллистической ракеты. Она пролетела над северо-восточной частью Японии и упала, вероятно, в Тихий океан, в 1180 км к востоку от мыса Эримо на острове Хоккайдо.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.