Постпред США при ООН: Вашингтон не потерпит беззакония со стороны Пхеньяна

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ООН, 30 августа. /ТАСС/. КНДР, проводя испытания ракет, нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, и международное сообщество должно решительно осудить такие действия. Об этом заявила во вторник после закрытых консультаций в СБ ООН постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.
"Вновь все 15 членов Совета Безопасности ООН высказались единодушно, - отметила она, комментируя заявление СБ ООН. - Все осуждают вызывающее действие, предпринятое КНДР в отношении другого члена ООН - Японии".
"Мы все требуем, чтобы Северная Корея прекратила все пуски ракет. Мы все требуем, чтобы Северная Корея отказалась от ядерного оружия. Северная Корея нарушила все принятые ранее резолюции Совета Безопасности ООН и нарушает международное право. Мы призываем все страны строго, точно и безотлагательно выполнять все санкции, введенные Советом Безопасности ООН в отношении Северной Кореи", - сказала она.
"Для северокорейского режима пришло время признать, что он сам ставит себя в опасную ситуацию, - подчеркнула постпред США при ООН. - США не позволят беззаконию продолжаться, и весь остальной мир поддерживает нас".
Заявление СБ ООН принято в связи с тем, что КНДР 29 августа провела очередной запуск баллистической ракеты.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.