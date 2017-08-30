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Постпред США при ООН: Вашингтон не потерпит беззакония со стороны Пхеньяна

Международная панорама
30 августа, 5:10 UTC+3 ООН 30, августа. /ТАСС

Никки Хейли отметила, что для северокорейского режима пришло время признать, что "он сам ставит себя в опасную ситуацию"

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ООН, 30 августа. /ТАСС/. КНДР, проводя испытания ракет, нарушает резолюции Совета Безопасности ООН, и международное сообщество должно решительно осудить такие действия. Об этом заявила во вторник после закрытых консультаций в СБ ООН постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

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МБР "Хвасон-14" перед испытательным запуском, КНДР, июль 2017 года

Новый виток напряженности между США и КНДР

"Вновь все 15 членов Совета Безопасности ООН высказались единодушно, - отметила она, комментируя заявление СБ ООН. - Все осуждают вызывающее действие, предпринятое КНДР в отношении другого члена ООН - Японии".

"Мы все требуем, чтобы Северная Корея прекратила все пуски ракет. Мы все требуем, чтобы Северная Корея отказалась от ядерного оружия. Северная Корея нарушила все принятые ранее резолюции Совета Безопасности ООН и нарушает международное право. Мы призываем все страны строго, точно и безотлагательно выполнять все санкции, введенные Советом Безопасности ООН в отношении Северной Кореи", - сказала она.

"Для северокорейского режима пришло время признать, что он сам ставит себя в опасную ситуацию, - подчеркнула постпред США при ООН. - США не позволят беззаконию продолжаться, и весь остальной мир поддерживает нас".

Заявление СБ ООН принято в связи с тем, что КНДР 29 августа провела очередной запуск баллистической ракеты.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

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Персоны
Хейли, Никки
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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