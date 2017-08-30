Индия и Китай вывели войска из спорного региона, но не забыли о разногласиях

В начале недели стало известно об отводе вооруженных сил двух ядерных держав с линии противостояния в районе индийского штата Сикким. С тех пор китайские, индийские и бутанские дипломаты выступают с примирительными заявлениями, а национальные СМИ обсуждают пограничный конфликт, анализируют его и извлекают уроки на будущее.

Перевал стратегической важности

Китай и Бутан имеют разные взгляды на то, как и где должна проходить государственная граница. В Тхимпху (столице Бутана) считают, что до тех пор, пока соглашения о размежевании границ с Пекином не будет достигнуто, на спорных территориях вести строительство дорог и какой-либо инфраструктуры нельзя.

Однако КНР не учла пожелания Бутана и начала строительство дороги в одном из спорных регионов – плато Докалам. Это не могло не встретить негодования у руководства Индии – стратегического партнера и союзника Бутана.

Кроме того, строительство дороги в Докаламе напрямую угрожает ее безопасности. Докалам находится всего в 70 км от коридора Силигури — узкой полосы индийской территории, соединяющей семь северо-восточных штатов Индии с остальной территорией страны.

Официальная риторика

"Очень рада подтвердить, что все индийские служащие и оборудование возвращены на территорию Индии", - заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на регулярном брифинге для прессы вскоре после того, как Пекин и Нью-Дели достигли договоренности о взаимном отводе войск из спорного региона.

Чуньин добавила, что Китай придает большое значение развитию отношений с Индией и "будет уважать исторически достигнутые договоренности и международное право".

Чуть более жестко высказался министр иностранных дел КНР Ван И. "Мы надеемся, что их сторона извлечет уроки из этого инцидента", - сказал он.

В свою очередь, снижение градуса напряжения в регионе прокомментировала министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж. "Это понимание, которое было достигнуто, является позитивным событием, которое мы поддерживаем", - сказала Сварадж.

Официальное заявление последовало и из Тхимпху. "Мы надеемся, что это будет способствовать поддержанию мира, спокойствия и статуса-кво вдоль границ Бутана, Китая и Индии в соответствии с существующими соглашениями между соответствующими странами", - заявил МИД Бутана.

В этих заявлениях, несмотря на их позитивный тон, есть одна важная, общая деталь. Обе стороны по-прежнему настаивают на собственном видении территориальной принадлежности плато Докалам.

А это означает, что конфликт никуда не испарился. Две державы лишь предотвратили военный сценарий, отложив вопрос Докалама "на потом".

Выводы сторон

Именно по этой причине в Индии и Китае принялись за тщательный анализ произошедшего. Так, индийская газета Hindustan Times предупрежает, что с учетом роста экономического и политического влияния Пекина и Нью-Дели подобные "трения будут неизбежно расти".

Эту точку зрения разделяют и в Китае, где также уделяют особое внимание налаживанию сотрудничества с традиционными партнерами Индии, в том числе и с Бутаном. Гонконгская South China Morning Post пишет, что в Бутане все больше людей постепенно приходят к выводу о том, что Пекин может предложить королевству "большую экономическую поддержку", нежели Нью-Дели.

Кроме того, не всем бутанцам по душе слишком сильная зависимость от Индии. "Если завтра граница c Индией будет закрыта, через несколько дней у нас закончится рис и множество других предметов первой необходимости. Вот как мы уязвимы," - заявил Нидруп Зангпо, исполнительный директор Ассоциации журналистов Бутана.

Важно, что ни одна из сторон конфликта не предоставила подробностей того, каким образом была достигнута договоренность о взаимном отводе войск. На этой почве национальные СМИ начали трактовать заморозку конфликта по-своему. Индийская телекомпания NDTV опубликовала статью, в которой развитие ситуации вокруг Доклама назвала "самой крупной геополитической победой" премьер-министра Нарендры Моди.

Но пока индийские СМИ восхваляют роль Моди в урегулировании конфликта, китайская газета China Daily сообщает, что все планы по строительству инфраструктуры в районе Докалама будут выполнены после "оценки погодных условий" в регионе. Это означает, что КНР все же намерена достроить дорогу в обозримом будущем. Как именно на это отреагирует Нью-Дели – неизвестно.

Александр Мосесов