Перевал раздора: суть пограничного конфликта между Индией и Китаем

Солдат НОАК (слева) и солдат ВС Индии (справа) на своем посту на границе Индии и Китая в районе штата Сикким (перевал Нату-Ла) © AP Photo/Gurinder Osan

Спустя 50 лет с момента окончания китайско-индийского пограничного конфликта в Сиккиме, унесшего жизни более 350 человек, этот северо-восточный индийский штат вновь стал ареной противостояния. Пограничный спор продолжается уже полтора месяца, градус напряжения только растет, а Пекин и Нью-Дели тщетно призывают друг друга к отводу военнослужащих от границы.

О поводах, причинах и истории конфликта — в материале ТАСС.

Перевал стратегической важности

Конфликт между двумя ядерными державами, в каждой из которых живет более миллиарда человек, разразился вокруг небольшого клочка земли на пересечении трех государственных границ — Индии, Китая и Бутана. Речь идет о плато Докалам (или Дока-Ла) — незаселенной и лишенной каких-либо месторождений высокогорной местности к востоку от индийского штата Сикким.

Само по себе плато никакой важности не представляет. За исключением тех колоссальных возможностей, которые может заполучить Пекин, если сумеет соединить Докалам с китайской дорожной сетью. Если у Китая это получится, то силы Народно-освободительной армии Китая (НОАК) можно будет оперативно перебросить вплотную к весьма уязвимому участку границы с Индией.

"Куриное горлышко"

С севера индийский штат Сикким граничит с Тибетским автономным районом КНР. Однако там дорожное сообщение не налажено из-за сложного рельефа. Докалам же не только подходит для строительства дороги, но и находится в 70 км от коридора Силигури — узкой полосы индийской территории, зажатой между Непалом и Бангладешем. Ширина "куриного горлышка" местами не превышает 30 км, но при этом соединяет семь северо-восточных штатов Индии с остальной территорией страны.

Для Индии потеря контроля над Силигури в ходе гипотетического вооруженного конфликта недопустима ни при каких обстоятельствах. Именно поэтому Нью-Дели готов на все, чтобы не допустить укрепления китайских позиций в районе Докалама. Тем более, что в 1967 году НОАК уже предпринимала не увенчавшиеся успехом попытки установить контроль над двумя перевалами в Сиккиме — Чо-Ла и Нату-Ла. Примечательно, что расстояние от них до плато Докалам — всего 15–20 км.

Шаг за шагом

Бутанский фактор Китай и Бутан имеют разные взгляды на то, как и где должна проходить государственная граница. Но при этом в Тхимпху (столица Бутана — прим. ТАСС) считают, что до тех пор, пока соглашения о размежевании границ с Пекином не будет достигнуто, на спорных территориях вести строительство дорог и какой-либо инфраструктуры нельзя.

Напряжение на границе начало расти в июне. Причем расти очень быстро. Все началось с того, что 6 июня силы НОАК снесли два индийских блиндажа в районе стыка трех государственных границ. Пекин посчитал, что эти блиндажи были сооружены на территории Китая.

В ответ вооруженные силы Индии приостановили строительство китайскими рабочими дороги на территории Докалама. С точки зрения Нью-Дели, рабочие из КНР осуществляли незаконное строительство дороги на территории Бутана. По мнению Пекина, Докалам — территория КНР, а вторжение индийских военных — нарушение госграницы.

Китай призвал Индию к выводу своих вооруженных сил из Докалама. Нью-Дели отказался. Уже 8 июня между солдатами двух стран произошла потасовка, в ходе которой пострадало несколько человек с обеих сторон. Уже к концу июня силы НОАК и ВС Индии заняли в районе Докалама оборону друг против друга.

В начале июля индийские СМИ сообщили о том, что ВС Индии перебросили в приграничную зону дополнительное количество военнослужащих. А 20 июля министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж выступила в парламенте с заявлением о том, что НОАК и ВС Индии должны отвести своих военнослужащих от спорного участка границы и приступить к переговорам.

В свою очередь, 24 июля пресс-секретарь китайского Министерства обороны полковник Ву Цянь заявил, комментируя ситуацию вокруг Докалама, что Индия "не должна питать нереалистичных иллюзий" и призвал Нью-Дели "к исправлению своей ошибки".

Взаимное запугивание

На протяжении всего конфликта китайские и индийские СМИ публиковали материалы с взаимными призывами отвести военнослужащих из Докалама. Но при этом призывы подкреплялись и уверениями в том, что "в случае развития конфликта" каждая из сторон готова стоять до последнего в решимости продемонстрировать свою военную мощь.

Китайское издание Global Times, например, пишет, что если "Индия будет раздувать конфликты в нескольких местах, она столкнется с последствиями тотальной конфронтации" с Китаем. Другие китайские СМИ напоминают Индии о войне 1962 года, в ходе которой приграничный регион Аксайчин площадью в 40 тыс. кв. км перешел под контроль КНР.

Индийские СМИ апеллируют к тому, что в 1962 году Индия не была готова к войне, а ограниченное количество индийских военнослужащих на границе столкнулось с "огромными батальонами готовых к бою китайских солдат". Газета Firstpost обвиняет китайские СМИ в разжигании "военной истерии".

В 2017 году, как поясняют в Нью-Дели, вооруженные силы страны уже "не те, что были в 1962 году". Но в тоже время и НОАК не стояла на месте. Для сравнения, объем расходов на "оборонку" за 2016 год в Китае составил около $140 млрд, а в Индии — чуть более $50 млрд.

Несмотря на почти трехкратный разрыв в финансировании вооруженных сил, Индия не собирается уступать.

"Вряд ли Индия будет спокойно сидеть в углу. Это молодая и нетерпеливая страна. Когда миллиард людей полагают, что они — великая держава, они потребуют от своего правительства соответствующего поведения", — считает Михир Шарма, научный сотрудник индийской Observer Research Foundation.

Александр Мосесов