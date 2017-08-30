СМИ: британский спецназ открыл вакансию специалиста со знанием русского языка

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ТАСС, 30 августа. Подразделения британских сил специального назначения SAS нуждаются в специалисте со знанием русского языка.
Соискатель может рассчитывать на зарплату в £44 тыс. в год (260 тыс. рублей в месяц), сообщила в среду газета Daily Mirror.
SAS (Специальная авиадесантная служба) ищет свободно говорящего по-русски сотрудника для анализа и перевода секретных документов. Специалист будет принят на работу на неполный рабочий день, ему будет присвоено звание сержанта.
В настоящий момент британские ВС переживают резкую нехватку кадров: по данным газеты, штатная численность личного состава (78 тыс. человек) и число новобранцев (17,9 тыс. за прошедший год) упали до уровня времен наполеоновских войн. Больше других армии требуются специалисты в области высоких технологий и инженеры.