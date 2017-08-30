Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 58.73
€ 70.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Макрон: Франция стремится к согласию с РФ по химоружию и гумпомощи в Сирии

Международная панорама
30 августа, 23:48 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 30, августа. /ТАСС

Президент Франции отметил "прогресс в обсуждении ситуации в Сирии"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 30 августа. /ТАСС/. Франция рассчитывает на поддержку России в вопросах поставок гуманитарной помощи и запрещения химического оружия в Сирии. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью еженедельнику Le Point.

"Я не ставлю предварительным условием [урегулирования ситуации] в Сирии отставку Башара Асада. "Красные линии" существуют для меня в двух вопросах: химическое оружие и гуманитарная помощь", - подчеркнул Макрон. "Если [президент РФ] Владимир Путин поможет мне продвинуться в этих вопросах, то мы сможем найти точки согласия", - считает французский лидер.

Он отметил "прогресс в обсуждении ситуации в Сирии". Так, Москва и Париж "продвинулись по химическому оружию". "У меня есть ощущение, что после беседы в Версале [в мае] российская позиция изменилась", - сказал Макрон.

Французский президент подчеркнул, что считает необходимым "прагматизм" в политике и "диалог со всеми". По его словам, следует "покончить с неоконсерватизмом, поскольку, вмешиваясь во внутреннюю политику других", можно "оказаться в изоляции". "В Ливии и Сирии это привело нас к жестоким поражениям", - заметил Макрон.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Асад, Башар Хафез Макрон, Эмманюэль Путин, Владимир Владимирович
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия Ливия Россия Франция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Британский стандарт: чему отечественные вузы могут поучиться у английских коллег
Фото
Мать Хезер Хейер Сюзан Бро
8
Мать погибшей в Шарлотсвилле предложила перенести памятники южанам-конфедератам в музеи
14
Теракт в Барселоне: 13 погибших, 80 пострадавших
15
Политический кризис в Венесуэле: причины и реакция
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Амансио Ортега стал самым богатым человеком в мире по версии Forbes
2
Певица Линда оказалась среди пешеходов, сбитых грузовиком в центре Москвы
3
Полиция задержала водителя грузовика, сбившего людей в центре Москвы
4
Курбатова рассказала о причинах своего выдворения с Украины
5
Семья Гуцериевых стала богатейшей в России по версии Forbes
6
NY Post: в Нью-Йорке обезглавили памятник Христофору Колумбу
7
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама