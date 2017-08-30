Макрон: Франция стремится к согласию с РФ по химоружию и гумпомощи в Сирии

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ПАРИЖ, 30 августа. /ТАСС/. Франция рассчитывает на поддержку России в вопросах поставок гуманитарной помощи и запрещения химического оружия в Сирии. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью еженедельнику Le Point.
"Я не ставлю предварительным условием [урегулирования ситуации] в Сирии отставку Башара Асада. "Красные линии" существуют для меня в двух вопросах: химическое оружие и гуманитарная помощь", - подчеркнул Макрон. "Если [президент РФ] Владимир Путин поможет мне продвинуться в этих вопросах, то мы сможем найти точки согласия", - считает французский лидер.
Он отметил "прогресс в обсуждении ситуации в Сирии". Так, Москва и Париж "продвинулись по химическому оружию". "У меня есть ощущение, что после беседы в Версале [в мае] российская позиция изменилась", - сказал Макрон.
Французский президент подчеркнул, что считает необходимым "прагматизм" в политике и "диалог со всеми". По его словам, следует "покончить с неоконсерватизмом, поскольку, вмешиваясь во внутреннюю политику других", можно "оказаться в изоляции". "В Ливии и Сирии это привело нас к жестоким поражениям", - заметил Макрон.