Турция осудила решение США предъявить обвинения 15 охранникам Эрдогана

ТАСС, 31 августа. МИД Турции осудил в среду решение США предъявить обвинения 15 охранникам турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в участии в беспорядках у резиденции посла Турции в Вашингтоне в середине мая. Об этом со ссылкой на турецкое внешнеполитическое ведомство сообщило агентство Reuters.

"Мы протестуем самым решительным образом против принятия этого предвзятого обвинительного заключения. Наша реакция по данному вопросу была передана послу США в Анкаре", - говорится в заявлении.

О решении стало известно 30 августа. Обвинения "в сговоре с целью совершения преступления, связанного с насилием над личностью", также были предъявлены двум гражданам Канады и двум - США. В документе подчеркивалось, что 19 обвиняемых "совершили нападение с использованием опасного оружия" и "интенсивно избивали ногами протестующих", участвовавших в мирной демонстрации. Им грозит до 15 лет тюремного заключения.

16 мая у резиденции посла Турции в США, где в тот момент находился Эрдоган, произошли столкновения сторонников и противников нынешних властей в Анкаре. В результате пострадали девять человек, двое из них получили серьезные ранения.

Представители посольства в США утверждали, что драку у резиденции посла в Вашингтоне спровоцировали члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). Палата представителей Конгресса США 6 июня приняла резолюцию, осуждающую действия охраны Эрдогана. В Госдепе выразили серьезную озабоченность этим инцидентом.