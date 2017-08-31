СМИ: не менее 13 мирных жителей погибли в результате удара ВВС США в Афганистане

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ТАСС, 31 августа. По меньшей мере 13 мирных жителей стали жертвами удара ВВС США в афганской провинции Логар. Об этом сообщило в четверг агентство Pajhwok со ссылкой на местные власти.
По данным агентства, авиаудар был нанесен в среду. В результате налета также уничтожены два полевых командира радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ).
Представители проходящей под командованием НАТО миссии "Решительная поддержка" в Афганистане сообщили в четверг о том, что начали официальное расследование в связи с инцидентом. "Силы США в Афганистане серьезно относятся ко всем заявлениям о потерях среди гражданского населения, мы работаем с нашими афганскими партнерами, чтобы установить обстоятельства инцидента", - говорится в заявлении.
Миссия НАТО "Решительная поддержка" действует в Афганистане с 1 января 2015 года. Ее главной задачей является подготовка сотрудников национальных служб безопасности, полиции и военнослужащих. 9 июля 2016 года на саммите НАТО в Варшаве миссия была продлена на 2017 год. Согласно информации на сайте альянса, в настоящий момент в Афганистане дислоцированы более 13 тыс. военнослужащих из стран НАТО и государств - партнеров.