СМИ: в столице Аргентины произошли беспорядки после акции протеста

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Начало учебного года в России: языки, религия, спорт, кадеты и благородные девицы 1 сентября, 17:09

ТАСС, 2 сентября. Столкновения между протестующими и полицейскими произошли в аргентинской столице после акции протеста, организованной в связи с исчезновением манифестанта в начале августа. Как сообщил телеканал Todo Noticias, как минимум один человек серьезно пострадал, несколько были задержаны.

Столкновения начались после того, как группа протестующих стала бросать в полицейских камни и бутылки. Несколько демонстрантов подожгли мусор и разбили витрины магазинов. Чтобы оттеснить участников беспорядков с площади перед президентским дворцом, сотрудники правоохранительных органов применили резиновые пули. На место прибыли пожарные и подкрепления полиции.

Нападению также подверглось отделение жандармерии, расположенное неподалеку от площади. Группа молодых людей в масках забросала его камнями и яйцами.

Беспорядки вспыхнули спустя полтора часа после завершения марша, когда большинство протестующих уже успело разойтись. Участники манифестации требовали от властей принять меры для поиска Сантьяго Мальдонадо, пропавшего после разгона акции протеста индейцев мапуче в провинции Чубут 1 августа. По мнению родственников молодого человека, его забрали сотрудники жандармерии.

Как передает корреспондент ТАСС, в акции протеста участвовали в том числе общественные движения и профсоюзы. Многие держали в руках фотографию Мальдонадо и плакаты с надписями "Где Сантьяго Мальдонадо?", "Мы хотим видеть Сантьяго живым", "Государство несет ответственность", "30000 (пропавших в годы диктатуры - прим. ТАСС) начались с одного".

Акции протеста, организованные в связи с исчезновением манифестанта, прошли и в других населенных пунктах Аргентины.

Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич ранее заявила, что у властей нет данных, указывающих на то, что Мальдонадо был задержан. Председатель правительства Маркос Пенья, выступая в среду в Палате депутатов парламента Аргентины, отметил, что правительство прилагает все усилия, чтобы выяснить судьбу манифестанта.

Исчезновение Мальдонадо привлекло внимание международных организаций. С призывом принять меры для поиска к правительству Аргентины обращались комитет по насильственным исчезновениям ООН и межамериканской комиссии по правам человека Организации американских государств.