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Мятежники в Йемене утверждают, что нанесли ракетный удар по базе в Саудовской Аравии

Международная панорама
2 сентября, 13:55 UTC+3 ТАСС

Ранее хуситы неоднократно сообщали о якобы успешных обстрелах аравийских позиций, но Эр-Рияд опровергал эти данные

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ТАСС, 2 сентября. Мятежные формирования в Йемене утверждают, что нанесли ракетный удар по военной базе на юге Саудовской Аравии. Об этом сообщил телеканал Al Masirah со ссылкой на заявление официального представителя движения "Ансар Аллах" (хуситы).

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"Ракетные войска народных комитетов (хуситы и силы, лояльные экс-президенту Али Абдалле Салеху - прим. ТАСС) выпустили баллистическую ракету "Кахер-2" в направлении пограничной с Йеменом провинции Джизан на юге Саудовской Аравии", - говорится в заявлении. При этом отмечается, что цель (военный лагерь, где размещались суданские военнослужащие, входящие в состав коалиции во главе с Саудовской Аравией) была поражена.

Эр-Рияд и командование коалиции пока никак не прокомментировали эту информацию.

Ранее мятежники неоднократно сообщали о якобы успешных обстрелах позиций сил, участвующих в кампании против хуситов в Йемене, однако позднее аравийский альянс опровергал эти данные. Как утверждали саудовские военные, большинство снарядов, выпущенных "Ансар Аллах" из Йемена, были перехвачены ПВО королевства.

Вооруженное противостояние в Йемене, вызванное мятежом хуситов, продолжается с августа 2014 года. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире: по данным ООН, около 20 млн йеменцев - примерно 70% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренних беженцев превышает 3 млн человек.

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