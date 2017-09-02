Мятежники в Йемене утверждают, что нанесли ракетный удар по базе в Саудовской Аравии

ТАСС, 2 сентября. Мятежные формирования в Йемене утверждают, что нанесли ракетный удар по военной базе на юге Саудовской Аравии. Об этом сообщил телеканал Al Masirah со ссылкой на заявление официального представителя движения "Ансар Аллах" (хуситы).

"Ракетные войска народных комитетов (хуситы и силы, лояльные экс-президенту Али Абдалле Салеху - прим. ТАСС) выпустили баллистическую ракету "Кахер-2" в направлении пограничной с Йеменом провинции Джизан на юге Саудовской Аравии", - говорится в заявлении. При этом отмечается, что цель (военный лагерь, где размещались суданские военнослужащие, входящие в состав коалиции во главе с Саудовской Аравией) была поражена.

Эр-Рияд и командование коалиции пока никак не прокомментировали эту информацию.

Ранее мятежники неоднократно сообщали о якобы успешных обстрелах позиций сил, участвующих в кампании против хуситов в Йемене, однако позднее аравийский альянс опровергал эти данные. Как утверждали саудовские военные, большинство снарядов, выпущенных "Ансар Аллах" из Йемена, были перехвачены ПВО королевства.

Вооруженное противостояние в Йемене, вызванное мятежом хуситов, продолжается с августа 2014 года. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире: по данным ООН, около 20 млн йеменцев - примерно 70% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренних беженцев превышает 3 млн человек.