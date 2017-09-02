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СМИ: ВВС коалиции препятствуют проезду колонны с боевиками ИГ и их семьями в Бу-Кемаль

Международная панорама
2 сентября, 17:19 UTC+3 БЕЙРУТ БЕЙРУТ 2, сентября. /ТАСС

Шиитская партия "Хезболлах" утверждает, что самолеты коалиции сейчас препятствуют перемещению гуманитарной колонны с продовольствием и водой к застрявшим в пустыне людям

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БЕЙРУТ, 2 сентября. /ТАСС/. Колонна автобусов с террористами, выведенными 28 августа из горной местности на границе Ливана и Сирии, не может достичь конечной точки маршрута из-за действий ВВС коалиции во главе с США. Об этом говорится в заявлении шиитской партии "Хезболлах", распространенном в субботу телеканалом Al Mayadeen.

В нем указывается, что автобусы с боевиками и их семьями застряли в Сирийской пустыне и не могут проехать в город Бу-Кемаль на границе с Ираком.

Соглашением о перемирии в Западном Калямуне воспользовались 308 вооруженных членов террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Вместе с их родственниками (670 человек) они добрались до административной границы провинции Дейр-эз-Зор. Боевикам был обеспечен безопасный проезд через районы, находящиеся под контролем правительственных сил.

Однако 30 августа ВВС коалиции нанесли авиаудар и разрушили мост на пути следования колонны. Официальный представитель штаба контртеррористической операции Райан Диллон предупредил, что атаке подвергнутся сами боевики ИГ, если они будут двигаться дальше на восток Сирии.

В своем заявлении "Хезболлах" утверждает, что самолеты коалиции сейчас препятствуют перемещению гуманитарной колонны с продовольствием и водой к застрявшим в пустыне людям. "Вся ответственность за жизнь находящихся в автобусах женщин и детей ложится на международное сообщество", - говорится в документе.

Телеканал Al Arabiya сообщил, что несколько автобусов сумели добраться в субботу до городов Бу-Кемаль и Эль-Маядин, несмотря на угрозы Диллона.

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