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СМИ: на юге ДНР наблюдательный пункт СЦКК попал в зону обстрела

Международная панорама
3 сентября, 8:23 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 3, сентября. /ТАСС

Офицеры были эвакуированы, пострадавших нет, сообщает Донецкое агентство новостей

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ДОНЕЦК, 3 сентября. /ТАСС/. Наблюдательный пункт Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в селе Безыменное на юге провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в воскресенье утром был обстрелян украинскими силовиками. Об этом Донецкому агентству новостей сообщил представитель ДНР в СЦКК.

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"В 06:15 с позиций ВСУ был открыт огонь по Безыменному. Прилеты [снарядов] зафиксированы в непосредственной близости от наблюдательного пункта СЦКК. Офицеры были эвакуированы в укрытие", - сказал собеседник агентства.

По его данным, огонь велся из минометов калибра 120 мм и гранатометов. Пострадавших в результате обстрела нет.

Участники контактной группы по урегулированию на востоке Украины 23 августа договорились установить в Донбассе с полуночи 25 августа очередное перемирие. Оно получило название "школьное", так как было приурочено к началу учебного года. Однако обстрелы продолжились: днем 25 августа представители оборонных ведомств республик Донбасса заявили о новых ударах по своей территории с украинской стороны. Киев, в свою очередь, также обвиняет республики в нарушении перемирия.

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