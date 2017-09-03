Kyodo: лидеры Японии и США второй раз за день обсудили по телефону КНДР

ТОКИО, 3 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп второй раз за день провели телефонные переговоры. Об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo.

Ожидаемо, главной темой телефонного разговора стало очередное ядерное испытание КНДР, однако подробности беседы на данный момент не разглашаются. Первые сегодняшние телефонные переговоры Абэ и Трампа состоялись незадолго до непосредственного ядерного испытания - тогда лидеры двух государств полностью сошлись во мнении о необходимости заставить Пхеньян изменить свою текущую политику путем усиления давления на КНДР.

Заявление властей КНДР об успешном ядерном испытании вызвало жесткую реакцию международного сообщества. Япония уже выступила за срочный созыв Совета Безопасности ООН, а Южная Корея и США не исключили возможности военного ответа на действия КНДР. Также осудили действия Пхеньяна Россия и Китай.