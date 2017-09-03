СМИ: Южная Корея рассмотрит возможность размещения мощнейшего тактического оружия США

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КНДР официально объявила об успешном испытании водородной бомбыМеждународная панорама 3 сентября, 9:40
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ТАСС, 3 сентября. Власти Южной Кореи готовы рассмотреть вариант размещения "мощнейшего тактического оружия США" на своей территории в свете нового ядерного испытания КНДР. Об этом в воскресенье сообщило агентство Yonhap.
Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.
Также отмечается, что Сеул будет выступать за принятия "наиболее жестких" санкций в отношении КНДР.
КНДР в воскресенье объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты. По оценкам японских и южнокорейских сейсмологов мощность "искусственного" землетрясения, зафиксированного на территории КНДР, почти в 10 раз сильнее аналогичного подземного толчка в 2016 году, когда Пхеньян проводил пятое ядерное испытание.
Южнокорейская сторона уже выразила мнение, что мощность взорванного в воскресенье КНДР заряда может достигать 100 килотонн.