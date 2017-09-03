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Депутат Госдумы призвал создать механизмы для переговоров по КНДР после ядерного испытания

Политика
3 сентября, 10:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, сентября. /ТАСС

Генерал-полковник Владимир Шаманов отметил, что тенденция идет к непредсказуемым последствиям, "к которым могут привести в том числе безответственные разговоры американцев о превентивных ударах"

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МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Испытание КНДР водородной бомбы подтверждает необходимость выработки эффективных механизмов переговоров по проблемам Корейского полуострова на площадке Совбеза ООН. Такое мнение высказал в воскресенье ТАСС председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов.

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МБР "Хвасон-14" перед испытательным запуском, КНДР, июль 2017 года

Новый виток напряженности между США и КНДР

В воскресенье Пхеньян объявил об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки межконтинентальной баллистической ракеты. Южнокорейская сторона заявила, что мощность заряда могла достигать 100 килотонн.

"Это еще раз подтверждает мои слова о том, что надо от слов переходить к делу и вырабатывать механизмы переговорного процесса, которые привели бы к конкретным результатам", - сказал Шаманов.

"Пока что тенденция идет к непредсказуемым последствиям, к которым могут привести в том числе безответственные разговоры американцев о превентивных ударах", - констатировал он.

Чтобы не допустить такое развитие ситуации, "надо собираться членам Совета Безопасности [ООН], определять круг переговорщиков и садиться за стол, принуждать тех, кто безответственно себя ведет, решать вопрос за столом переговоров", считает парламентарий. При этом, по его словам, "драйверами эскалации" сейчас "выступают и те, и другие", то есть США и Южная Корея с одной стороны и КНДР с другой.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

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Персоны
Шаманов, Владимир Анатольевич
Страны
США КНДР Россия Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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