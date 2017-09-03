СМИ: Армения отказалась от участия в многонациональных учениях в Грузии

ЕРЕВАН, 3 сентября. /ТАСС/. Армения воздержалась от участия в многонациональных учениях Agile Spirit 2017 ("Проворный дух - 2017"), которые начались в воскресенье в Грузии. Представители Вооруженных сил республики не прибыли на церемонию открытия маневров, сообщил интернет-портал news.am.

Пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Оганесян воздержался от каких-либо комментариев. "Без комментариев", - заявил он корреспонденту ТАСС.

Как сообщало в пятницу минобороны Грузии, целью Agile Spirit 2017 является улучшение взаимодействия с военнослужащими стран-партнеров, приближение к стандартам НАТО, укрепление безопасности и стабильности региона. В учениях должны были принять участие военнослужащие Армении, Азербайджана, Болгарии, Грузии, Латвии, Румынии, США и Украины. Они проводятся в Грузии ежегодно с 2011 года.

Армения является членом Организации Договора о коллективной безопасности, куда также входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.