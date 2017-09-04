США и Украина проведут наблюдательный полет над территорией России и Белоруссии

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Представители США и Украины в рамках Договора по открытому небу проведут наблюдательный полет над территорией России и Белоруссии. Об этом сообщается на официальном сайте министерства обороны Белоруссии.

"С 4 по 8 сентября в рамках Договора по открытому небу планируется проведение наблюдательного полета миссии США и Украины над территорией группы государств-участников - Республики Беларусь и Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Целью проведения наблюдательного полета является контроль за военной деятельностью на территориях наблюдаемых государств, отмечается на сайте ведомства.