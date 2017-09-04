Лидеры ЕС в октябре могут обсудить остановку переговоров о вступлении Турции

БЕРЛИН, 4 сентября. /ТАСС/. Вопрос прекращения переговоров о вступлении Турции в Евросоюз может войти в повестку запланированного на октябрь саммита содружества. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Если в октябре будет заседание европейского совета, который будет заниматься темой [отношений с Турцией], то канцлер, как она заявила накануне, будет обсуждать с коллегами, стоит ли прекращать переговоры", - сказал он.

По его словам, "на октябрь запланирован саммит ЕС, на котором участники хотели бы обменяться мнениями о состоянии отношений с Турцией". "Сейчас переговоры фактически заморожены, будет обсуждаться и вопрос, стоит ли предпринимать и следующий шаг", - добавил он. Представитель правительства Германии констатировал, что "сейчас Турция находится не в том состоянии, чтобы быть членом ЕС".

В воскресенье канцлер ФРГ Ангела Меркель во время телевизионных дебатов заявила, что не видит для Турции места в составе Евросоюза.