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Меркель не видит Турцию в составе Евросоюза

Международная панорама
3 сентября, 22:14 дата обновления: 3 сентября, 22:18 UTC+3

При этом канцлер ФРГ заявила, что не намерена разрывать дипломатические отношения с Анкарой

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Материал из 1 страницы
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава Социал-демократической партии Германии Мартин Шуль

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава Социал-демократической партии Германии Мартин Шуль

© RTL via AP

БЕРЛИН, 3 сентября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что для Турции нет сейчас места в составе Евросоюза.

"Я не вижу Турции в составе ЕС и никогда не видела", - сказала она в воскресенье во время дебатов с претендентом на пост главы кабмина ФРГ социал-демократом Мартином Шульцем.

По ее словам, ФРГ может ответить на недавние задержания граждан Германии в Турции и ухудшение отношений "с помощью экономических мер".

В то же время канцлер ФРГ заявила, что не намерена разрывать дипломатические отношения с Турцией на фоне разногласий.

"Я не намерена сейчас разрывать дипломатические отношения с Турцией", - сказала она. При этом Меркель отметила, что не считает предвыборную риторику оправданием для непродуманных действий.

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Персоны
Шульц, Мартин Меркель, Ангела
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