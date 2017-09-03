Меркель не видит Турцию в составе Евросоюза

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БЕРЛИН, 3 сентября. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что для Турции нет сейчас места в составе Евросоюза.
"Я не вижу Турции в составе ЕС и никогда не видела", - сказала она в воскресенье во время дебатов с претендентом на пост главы кабмина ФРГ социал-демократом Мартином Шульцем.
По ее словам, ФРГ может ответить на недавние задержания граждан Германии в Турции и ухудшение отношений "с помощью экономических мер".
В то же время канцлер ФРГ заявила, что не намерена разрывать дипломатические отношения с Турцией на фоне разногласий.
"Я не намерена сейчас разрывать дипломатические отношения с Турцией", - сказала она. При этом Меркель отметила, что не считает предвыборную риторику оправданием для непродуманных действий.