Шульц обещал прекратить переговоры о вступлении Турции в ЕС, если станет канцлером

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БЕРЛИН, 3 сентября. /ТАСС/. Переговоры с Турцией о вступлении в Европейский союз следует прекратить. Об этом заявил в воскресенье глава Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц на дебатах с канцлером ФРГ и председателем Христианско-демократического союза Ангелой Меркель.
"Будучи канцлером, я бы отменил переговоры с Турцией о вступлении [в ЕС]", - сказал он.