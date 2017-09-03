Шульц обещал прекратить переговоры о вступлении Турции в ЕС, если станет канцлером

БЕРЛИН, 3 сентября. /ТАСС/. Переговоры с Турцией о вступлении в Европейский союз следует прекратить. Об этом заявил в воскресенье глава Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц на дебатах с канцлером ФРГ и председателем Христианско-демократического союза Ангелой Меркель.

"Будучи канцлером, я бы отменил переговоры с Турцией о вступлении [в ЕС]", - сказал он.