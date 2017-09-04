СМИ: жертвами авиаудара возглавляемой США коалиции в Сирии стали 11 человек

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ТАСС, 4 сентября. По меньшей мере 11 мирных жителей погибли за минувшие сутки в результате удара ВВС возглавляемой США международной коалиции по жилым кварталам сирийского города Ракка.
Об этом сообщило в понедельник иранское агентство Fars.
По его информации, среди жертв есть женщины и дети. Отмечается, что число погибших может возрасти из-за критического состояния некоторых раненых.
ВВС коалиции оказывают поддержку арабо-курдским формированиям из вооруженной коалиции "Сил демократической Сирии" (СДС), которые ведут бои с экстремистами террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на улицах Ракки. Штурм этого административного центра одноименной провинции на Евфрате начался 6 июня. 1 сентября официальный представитель СДС Таляль Силло сообщил о завершении освобождения старинной цитадели Ракки от боевиков ИГ.
Позднее специальный представитель президента США при международной антитеррористической коалиции Бретт Макгурк подтвердил информацию об освобождении от ИГ старой части Ракки. "СДС в последние 48 часов завершили освобождение старого города Ракки (бывшей долгое время оплотом ИГ) и эвакуировали тысячи гражданских лиц", - написал Макгурк в воскресенье на своей странице в Twitter.