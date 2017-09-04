Киев намерен включить в закон о реинтеграции пункт о введении в Донбасс миротворцев

КИЕВ, 4 сентября. /ТАСС/. Закон о реинтеграции Донбасса почти готов, он будет поставлен на голосование в Верховной раде после того, как будет решен вопрос о включении в документ пункта о введении в зону конфликта миротворческой миссии. Об этом сообщила представитель президента в Верховной раде, народный депутат Ирина Луценко в кулуарах парламента в понедельник.

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"Этот законопроект готов на 99%, единственный момент, который сейчас проговаривается, это включение в него миротворческой миссии, о чем президент будет говорить в своем выступлении на Генеральной ассамблее ООН во второй половине сентября... Я думаю, как только мы определимся с вопросом о миротворческой миссии, СНБО будет рассматривать документ", - процитировала Луценко "Украинская правда".

Киев считает, что миссия должна быть расположена по всей территории Донецкой и Луганской областей, в так называемой серой зоне и на украинско-российской границе. По словам Луценко, рассматривается три варианта введения миротворческой миссии: полицейская миссия ОБСЕ, миссия ООН и европейская полицейская миссия.

Конечный документ будет внесен в парламент до начала октября, отметила представитель президента.

"Я думаю, что после дополнительных консультаций с нашими партнерами по нормандскому формату такой пункт будет включен в договор и он будет презентован на рассмотрение Верховной рады, где будет проведено дополнительное обсуждение", - добавила она.

14 июня Порошенко заявил, что по его поручению разрабатывается законопроект о реинтеграции Донбасса, который будет базироваться на положениях минских соглашений. В свою очередь в Москве неоднократно указывали на то, что заявления Киева о необходимости миротворческой миссии в Донбассе направлены на уклонение от выполнения минских соглашений, в которых ничего не говорится о миротворцах.