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ДНР и ЛНР издали указы о запрете ограничения работы СММ ОБСЕ в республиках

Международная панорама
4 сентября, 20:05 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 4, сентября. /ТАСС

Всем подразделениям ДНР и ЛНР приказано в обязательном порядке предупреждать сотрудников ОБСЕ об опасности на местности

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ДОНЕЦК, 4 сентября. /ТАСС/. Оборонные ведомства провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) опубликовали сегодня приказы, запрещающие ограничивать деятельность сотрудников Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в республиках Донбасса.

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"Исключить ограничения свободы передвижения представителей Миссии по всем дорогам, дорожным направлениям в назначенных зонах ответственности", - говорится в тексте документа ДНР, опубликованным Донецким агентством новостей.

Согласно документу, всем подразделениям ДНР приказано обеспечить доступ наблюдателей для выполнения своего мандата, обеспечить неприкосновенность представителей СММ ОБСЕ в ходе их работы.

В приказе оборонного ведомства ЛНР, выдержки которого приводит агентство Луганскинформцентр, указывается на необходимость сообщать "обо всех случаях необоснованного ограничения действий наблюдателей СММ немедленно докладывать старшему должностному лицу по линии дежурных".

Также все подразделения ДНР и ЛНР обязаны в обязательном порядке предупреждать сотрудников ОБСЕ об опасности на местности и тесно взаимодействовать с заинтересованными лицами в вопросе своевременного получения информации о запуске беспилотных летательных аппаратов ОБСЕ.

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