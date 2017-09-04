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Меркель в разговоре с Трампом подтвердила готовность ужесточить санкции против КНДР

Международная панорама
4 сентября, 21:24 UTC+3

Канцлер и президент провели беседу по телефону

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БЕРЛИН, 4 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, главной темой которого стала ситуация вокруг ракетной программы КНДР.

Об этом сообщил в понедельник официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Федеральный канцлер со своей стороны подтвердила, что Германия в рамках Европейского союза будет выступать за дополнительные жесткие санкции против КНДР", - сказал он. При этом Меркель выразила убеждение, что мировое сообщество при помощи ограничительных мер должно заставить Пхеньян соблюдать международное право. Целью этих санкций должно стать "мирное решение конфликта", говорится в сообщении.

Ранее Меркель созвонилась с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

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Трамп, Дональд Меркель, Ангела
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