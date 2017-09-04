Меркель в разговоре с Трампом подтвердила готовность ужесточить санкции против КНДР

Жуков: результаты российских баскетболистов на чемпионате Европы удивляютСпорт 4 сентября, 22:14
Глава ОКР Жуков назвал плохой ситуацию с боксом в РоссииСпорт 4 сентября, 22:13
Жуков: Липницкой для работы в ОКР нужно учитьсяСпорт 4 сентября, 22:05
Жуков считает несвоевременным поднимать вопрос о допуске сборной России к ОИ-2018Спорт 4 сентября, 22:01
Российский теннисист Рублев вышел в четвертьфинал US OpenСпорт 4 сентября, 21:55
Первый телемост между СССР и США. ДосьеБиографии и справки 4 сентября, 21:54
СКА разгромил "Спартак" в матче чемпионата КХЛСпорт 4 сентября, 21:52
Двое российских военных погибли в Сирии во время обстрела ИГАрмия и ОПК 4 сентября, 21:51
Михайлов: российские волейболисты спокойно отпраздновали победу на чемпионате ЕвропыСпорт 4 сентября, 21:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕРЛИН, 4 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, главной темой которого стала ситуация вокруг ракетной программы КНДР.
Об этом сообщил в понедельник официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
"Федеральный канцлер со своей стороны подтвердила, что Германия в рамках Европейского союза будет выступать за дополнительные жесткие санкции против КНДР", - сказал он. При этом Меркель выразила убеждение, что мировое сообщество при помощи ограничительных мер должно заставить Пхеньян соблюдать международное право. Целью этих санкций должно стать "мирное решение конфликта", говорится в сообщении.
Ранее Меркель созвонилась с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.