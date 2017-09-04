Меркель в разговоре с Трампом подтвердила готовность ужесточить санкции против КНДР

БЕРЛИН, 4 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, главной темой которого стала ситуация вокруг ракетной программы КНДР.

Об этом сообщил в понедельник официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Федеральный канцлер со своей стороны подтвердила, что Германия в рамках Европейского союза будет выступать за дополнительные жесткие санкции против КНДР", - сказал он. При этом Меркель выразила убеждение, что мировое сообщество при помощи ограничительных мер должно заставить Пхеньян соблюдать международное право. Целью этих санкций должно стать "мирное решение конфликта", говорится в сообщении.

Ранее Меркель созвонилась с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.