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Мэй обсудила с главой МИД Саудовской Аравии ситуацию вокруг Катара и Йемена

Международная панорама
5 сентября, 3:13 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 5, сентября. /ТАСС

Стороны рассмотрели и вопрос о проведении реформ и модернизации жизни в Саудовской Аравии

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ЛОНДОН, 5 сентября. /ТАСС/. Глава правительства Великобритании Тереза Мэй обсудила в понедельник вопросы развития ситуации вокруг Катара и Йемена с главой МИД Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром. Об этом в понедельник вечером сообщила на официальном сайте правительства Соединенного Королевства премьерская канцелярия на Даунинг-стрит, 10.

"Ранее сегодня у премьер-министра состоялась короткая встреча на Даунинг-стрит с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром. Они обсудили вопросы двусторонней и региональной повестки дня, включая продолжающуюся изоляцию Катара в регионе Персидского залива", - сказано в сообщении. В канцелярии отметили, что Мэй "выступила с повторным призывом ко всем сторонам предпринять шаги, направленные на деэскалацию ситуации и восстановление при малейшей возможности единства Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива".

На этой встрече британский премьер также обсудила ситуацию в Йемене, отметив необходимость завершения конфликта и соблюдения норм международного гуманитарного права.

Стороны рассмотрели и вопрос о проведении реформ и модернизации жизни в Саудовской Аравии. Тереза Мэй также выразила надежду, что наследный принц этой страны Мухаммед бен Сальман Аль Сауд сможет посетить Соединенное Королевство в ближайшее время, чтобы укрепить "историческое партнерство" между Лондоном и Эр-Риядом.

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Темы
Ситуация вокруг Катара Военная операция в Йемене
Персоны
Мэй, Тереза Джубейр, Адель, аль-
Страны
Катар Йемен Саудовская Аравия
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