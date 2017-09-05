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Президент Республики Корея готов вести переговоры по ядерной проблеме КНДР в любом формате

Международная панорама
5 сентября, 9:01 UTC+3 СЕУЛ 5, сентября. /ТАСС

Мун Чжэ Ин подчеркнул, что Сеул хочет "построить систему прочного мира на Корейском полуострове"

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СЕУЛ, 5 сентября. /ТАСС/. Любой формат переговоров по ядерной проблеме КНДР приемлем, если он поможет денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом во вторник заявил южнокорейский президент Мун Чжэ Ин в своем первом интервью для российских СМИ, которое дал эксклюзивно первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

"При условии что это поможет в решении северокорейской ядерной проблемы, я не буду уклоняться от любых форматов диалога, - сказал Мун Чжэ Ин. - Однако сейчас не время для диалога с Северной Кореей".

Он подчеркнул, что "проблема Корейского полуострова должна быть разрешена мирным путем". "Мы не стремимся сокрушить северокорейский режим или добиться объединения путем поглощения. Мы стремимся решить северокорейскую ядерную проблему, гарантируя безопасность режиму Северной Кореи, и хотим построить систему прочного мира на Корейском полуострове", - резюмировал Мун Чжэ Ин.

3 сентября КНДР объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты. Это вызвало жесткую реакцию международного сообщества. Действия Пхеньяна, в частности, осудил Китай, а Южная Корея и США не исключили возможность военного ответа.

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Мун Чжэ Ин
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КНДР Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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