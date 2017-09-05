НАТО впервые за несколько лет начала усиливать оборону на южном направлении

РИМ, 5 сентября. /ТАСС/. Координационный центр для обмена информацией и анализа ситуации на южном направлении открылся на базе Командования объединенными силами НАТО в Неаполе. Об этом сообщает во вторник агентство ANSA.

Согласно его данным, новая структура будет заниматься сбором, обменом и анализом информации, оценкой угроз, а также координацией действий на южном направлении.

Как отметил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, новый центр "путем анализа и обмена информации будет способствовать улучшению понимания ситуации в регионе, угроз, которые он создает, и возможностей, которыми он располагает".

Решение о создании этой структуры было принято в феврале по итогам заседания Совета министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Ранее сообщалось, что в ее работе будет задействовано порядка 100 человек.

Это первый реальный шаг по усилению обороны альянса на южном направлении за последние годы. До этого НАТО занималась лишь укреплением своих восточных границ для зашиты от мнимой "российской угрозы", создав там несколько штабов для координации переброски подкреплений в регион и запустив с начала этого года процесс размещения в Польше и странах Прибалтики четырех многонациональных боевых групп для обеспечения "передовой обороны".