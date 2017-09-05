Мун Чжэ Ин: третьи страны не должны решать вопросы войны на Корейском полуострове

СЕУЛ, 5 сентября. /ТАСС/. Только корейский народ может решать вопросы войны на Корейском полуострове. Об этом заявил во вторник южнокорейский лидер в своем первом интервью для российских СМИ, которое дал эксклюзивно первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Наша твердая позиция заключается в том, что на Корейском полуострове война не должна вновь начаться. И, кроме Кореи, ни у кого нет права решать, быть ли войне на Корейском полуострове", - подчеркнул Мун Чжэ Ин, говоря о напряженной ситуации в регионе.

Ракетно-ядерная проблема КНДР должна быть решена исключительно мирным путем, полагает южнокорейский президент. "Мы не стремимся сокрушить северокорейский режим или добиться объединения путем его поглощения. Мы стремимся решить северокорейскую ядерную проблему, гарантируя безопасность режиму Северной Кореи. Мы хотим построить систему прочного мира на Корейском полуострове", - заявил Мун Чжэ Ин.

"Кроме того, мы хотим создать экономическое сообщество, в котором Юг и Север процветали бы вместе. Это будет полезно и для развития Дальнего Востока России", - уверен президент.

"Прошу не только российское правительство, но и народ России проявить глубокое внимание и оказать поддержку усилиям, направленным на мирное воссоединение Корейского полуострова", - сказал Мун Чжэ Ин.

В настоящее время ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной из-за активного развития Пхеньяном своей ракетно-ядерной программы. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет, 29 августа осуществила очередной ракетный пуск, а 3 сентября объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты.