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Новым командующим операцией США против ИГ в Сирии и Ираке назначен генерал Пол Фанк

Международная панорама
5 сентября, 16:26 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 5, сентября. /ТАСС

С 21 августа 2016 года операцией Inherent Resolve руководил Стивен Таунсенд

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ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Генерал Пол Фанк назначен новым командующим операцией Inherent Resolve против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Ираке и Сирии вместо генерала Стивена Таунсенда. Как сообщил во вторник штаб операции, на торжественной церемонии передачи полномочий присутствовал глава Центрального командования ВС США генерал Джозеф Вотел.

"Само существование ИГ угрожает всему цивилизованному миру и нашему образу жизни. Мы должны разгромить их, и общими усилиями мы это сделаем!" - заявил новый командующий на церемонии.

Таунсенд руководил операцией Inherent Resolve с 21 августа 2016 года, до него этот пост занимал генерал Шон Макфарланд.

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