СБУ: контактная группа обсудит обмен пленными по формуле "309 на 87"

КИЕВ, 5 сентября. /ТАСС/. Контактна группа по урегулированию кризиса на востоке Украины на заседании 6 сентября в Минске приступит к обсуждению "большого обмена пленными" по формуле "309 сторонников провозглашенных республик на 87 украинских силовиков".

Об этом заявил во вторник советник главы Службы безопасности Украины (СБУ) Юрий Тандит.

Ранее во вторник спецпредставитель президента Украины по гуманитарным вопросам в контактной группе Виктор Медведчук сообщал о том, что 1 сентября украинская сторона предложила представителям провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик провести обмен пленными в формате "309 на 87".

"Мы подтверждаем то, о чем сказал Виктор Медведчук. Действительно, мы будем обсуждать возможные детали большого освобождения, - цитирует Тандита агентство УНИАН. - Завтра, я надеюсь, мы будем обсуждать процесс освобождения по этой формуле".

Советник главы СБУ отметил, что будет много нюансов по цифрам, однако "понимание есть".

Вопрос обмена пленными по формуле "всех на всех" является одним из основных пунктов комплекса мер по выполнению минских соглашений.