Минюст США объявил о намерении властей отменить защиту нелегалов от депортации

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ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Министр юстиции и генпрокурор США Джефф Сешнс объявил о намерении вашингтонской администрации отменить программу защиты от депортации определенной категории незаконных иммигрантов, въехавших в США несовершеннолетними (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA).
С таким заявлением он выступил во вторник перед журналистами на пресс-конференции в министерстве юстиции.
"Я выступаю сегодня перед вами с намерением объявить, что программа, известная как DACA, которая была реализована при администрации [бывшего президента США Барака] Обамы, отменяется", - отметил он.
Министр подчеркнул, что данная программа является "неконституционным осуществлением полномочий исполнительной ветви власти" и "неприкрытым обходом иммиграционного законодательства". "Государство должно установить и обеспечить соблюдение ограничения на число иммигрантов, которых мы ежегодно принимаем, а это означает, что все они не могут быть приняты", - считает он. Сешнс указал, что отмена программы не означает, что все иммигранты - "плохие люди". "Мы не можем принять всех, кто хотел бы сюда приехать, это просто", - пояснил он.
При этом министр подчеркнул, что процесс аннулирования программы займет полгода. Минюст, продолжил он, порекомендовал министерству национальной безопасности начать "слаженную и законную" процедуру "постепенной ликвидации" DACA. По словам Сешнса, одной из причин отказа от программы является тот факт, что она "отказала сотням тысяч американцев в рабочих местах". В связи с этим, считает министр, Конгресс теперь должен "тщательно рассматривать [принимаемые] иммиграционные законопроекты".
В понедельник губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил о своем намерении подать в суд на главу государства, если его администрация отменит DACA. Как подчеркнул Куомо, такая мера чревата выдворением 42 тыс. жителей Нью-Йорка.
Телеканал Fox News на прошлой неделе первым сообщил о планах администрации президента США аннулировать программу, которая была введена в действие по инициативе Обамы. DACA распространяется на иностранцев, которые находятся на территории США нелегально и которым было менее 31 года 15 июня 2012 года.
Критерии следующие: иностранец должен был быть младше 16 лет на момент въезда в Соединенные Штаты и жить в стране непрерывно с 15 июня 2007 года. Также учитываются такие факторы, как диплом о высшем образовании, продолжение обучения в средней школе, документы, подтверждающие увольнение из рядов Вооруженных сил, а также отсутствие судимостей.
По данным телеканала, программа позволила легально избежать депортации приблизительно 800 тыс. иностранцев. Последние пять лет власти США ежегодно одобряли сотни тысяч заявок по данной программе.