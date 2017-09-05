Правительство Великобритании продолжит публикацию программных документов по Brexit

ЛОНДОН, 5 сентября. /ТАСС/. Правительство Великобритании продолжит публикацию программных документов с изложением позиции официального Лондона по условиям выхода Соединенного Королевства из Европейского союза. Об этом во вторник заявил в Палате общин министр по вопросам Brexit и главный британский переговорщик в диалоге с Брюсселем Дэвид Дэвис.

"Моя команда опубликует новые документы в ближайшие недели, в которых продолжится изложение как наших устремлений на этих переговорах, так и нашего видения нового содержательного и особого партнерства, которое Соединенное Королевство желает выстроить с ЕС", - проинформировал министр парламентариев.

По словам Дэвиса, и компании, и обычные люди желают, чтобы предметом переговоров как можно скорее стало бы обсуждение этих партнерских отношений. "Мы хотим, чтобы это произошло после заседания Евросовета [саммита ЕС] в октябре, если это возможно", - отметил министр. Он также напомнил, что основными целями переговоров с властями Евросоюза являются решение вопросов об обеспечении прав 3,2 млн живущих в Великобритании европейцев и 1,2 млн британцев, проживающих в ЕС, о финансовых условиях Brexit, о прозрачности границы между независимой Республикой Ирландия, состоящей в ЕС, и выходящей из него вместе с Великобританией Северной Ирландией, а также других более широких проблем, касающихся развода Лондона и Брюсселя.

Содержание ранее опубликованных документов

На позапрошлой неделе, в преддверии третьего раунда первого этапа переговоров с Брюсселем Лондон опубликовал целую серию программных документов с изложением позиции Великобритании в диалоге с властями ЕС. В них, в частности, было заявлено, что Соединенное Королевство стремится к обеспечению свободной и беспрепятственной торговли товарами и услугами между Великобританией и Евросоюзом, а также обеспечению прав граждан ЕС за пределами юрисдикции Европейского суда, которая уже не будет распространяться на Соединенное Королевство после Brexit. Согласно опубликованным документам, Великобритания рассчитывает на сотрудничество с ЕС в области гражданского права, чтобы разрешить трансграничные судебные споры после выхода из сообщества. Лондон также намерен защищать права потребителей, которые приняли решение подать в суд на производителя в другой стране в связи с реализацией им некачественного товара, а также определять порядок расторжения брака и установления опеки и попечительства над несовершеннолетними, один из родителей которых проживает в одной из стран Евросоюза.

Правительство Великобритании также опубликовало свои предложения по защите персональных данных и их безопасному обмену между Соединенным Королевством и Европейским союзом после Brexit. А еще ранее - в середине августа - британская сторона изложила свою позицию по приграничному вопросу, дав понять, что настаивает на необходимости сохранения Общей зоны передвижений в условиях существования прозрачной границы Великобритании с Республикой Ирландия. В Лондоне полагают, что на указанной границе не должно быть ни паспортного контроля, ни иммиграционных проверок, и выступают в пользу принятия специальных мер таможенного контроля, которые будут необходимы для управления потоками товаров через границу.