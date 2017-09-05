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МИД Мексики выразил сожаление из-за отмены США программы защиты нелегалов от депортации

Международная панорама
5 сентября, 22:34 UTC+3 ТАСС

Власти Мексики подготовили меры для облегчения интеграции вернувшихся в страну

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ТАСС, 5 сентября. Власти Мексики сожалеют в связи с решением Вашингтона отменить программу защиты от депортации определенной категории незаконных иммигрантов, въехавших в США несовершеннолетними (DACA), и обещают правовую помощь своим соотечественникам. Об этом сообщило во вторник министерство иностранных дел Мексики.

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"Правительство Мексики сожалеет об объявленном сегодня решении закрыть DACA и выражает глубокую обеспокоенность в связи с неопределенностью, с которой теперь столкнутся тысячи молодых людей, родившихся в Мексике", - говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что власти Мексики понимают, что миграционная политика является внутренним делом США, но "не могут игнорировать" тот факт, что от отмены программы пострадают тысячи их соотечественников. По словам МИД, в связи с этим Мехико будет "дипломатическим путем" добиваться "скорого разрешения юридической неопределенности".

Кроме того, власти латиноамериканской республики пообещали "предоставить всестороннюю и индивидуализированную консульскую и правовую помощь любому мексиканскому мечтателю (dreamer, иммигрант, попадающий под действие программы DACA - прим. ТАСС), который ее попросит". МИД также подчеркнул, что Мексика "с открытыми объятиями примет молодых мечтателей, которые вернутся в страну", и подготовила меры для облегчения их интеграции.

Ранее министр юстиции и генпрокурор США Джефф Сешнс объявил о намерении вашингтонской администрации отменить DACA. По его словам, программа является "неприкрытым обходом иммиграционного законодательства". Как отметил министр, процесс аннулирования DACA, которая была введена по инициативе экс-президента Барака Обамы, займет полгода.

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