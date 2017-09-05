Парламент ЮАР отказался самораспуститься

ПРЕТОРИЯ, 5 сентября. /ТАСС/. Национальная ассамблея ЮАР во вторник вечером отклонила предложение партии "Демократический альянс" самораспуститься и провести досрочные всеобщие выборы. Идею самороспуска парламента поддержали лишь 83 депутата, 229 членов парламента выступили против.

С предложением распустить парламент и провести новые выборы лидер главной оппозиционной партии Ммуси Маимане выступил сразу же после того, как 8 августа Национальная ассамблея отклонила очередную попытку противников президента Джейкоба Зумы досрочно отправить его в отставку. Тогда "Демократическому альянсу" (ДА) и его союзникам удалось не только объединить всю парламентскую оппозицию, но и склонить на свою сторону часть депутатов правящего "Африканского национального конгресса" (АНК).

Однако по вопросу о досрочном роспуске парламента мнения союзников разошлись. Единственной партией, высказавшейся в ходе дебатов в поддержку самороспуска, помимо самого ДА, оказался "Конгресс народа", имеющий в палате лишь три мандата.

Депутаты АНК обвиняли ДА в стремлении захватить власть, антидемократическим путем сместив правительство, имеющее поддержку народного большинства. Так, например, депутат Ричард Мдакане назвал инициативу о самороспуске "глупостью" и "неуважением к воле народных масс, проголосовавших в 2014 году за АНК". "Вы пытаетесь продавить решение, по которому даже среди вас самих нет согласия. Если даже мы проведем здесь тайное голосование, к вашему же удивлению 40% ваших членов проголосуют против вас", - обратился он к руководству фракции "Демократического альянса".

Против самороспуска выступили также крайне левые "Борцы за экономическую свободу". Депутат Флойд Шивамбу, поднявшись на трибуну, заявил, что в досрочных выборах нет необходимости, поскольку "они [члены АНК] сами прикончат друг друга, как только соберутся на национальной конференции". Шивамбу имел в виду съезд АНК, на котором в декабре должен быть избран ее новый лидер.

Правый "Фронт свободы плюс", опирающийся на общину африканеров, также решил, что для досрочных выборов сейчас неподходящее время. "Наши налогоплательщики просто не выдержат три избирательные кампании за пять лет", - объяснил решение партии ее парламентский лидер Питер Хруневальд.