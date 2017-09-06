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Генерал Таунсенд: победа над ИГ в Ираке и Сирии не приведет к ликвидации этой группировки

Международная панорама
6 сентября, 4:39 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 6, сентября. /ТАСС

В интервью журналу Time генерал добавил, что для уничтожения группировки необходимо нанести поражение их идее, а не живой силе

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Генерал-лейтенант Стивен Таунсенд

Генерал-лейтенант Стивен Таунсенд

© U.S. Air Force Tech. Sgt. Brigitte N. Brantley/DoD via AP

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /ТАСС/. Вытеснение из Ирака и Сирии боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) не приведет к ее полной ликвидации. Такое мнение выразил американский генерал-лейтенант Стивен Таунсенд, который в течение последнего года командовал коалиционными силами, участвующими в операции Inherent Resolve против ИГ. Во вторник на этом посту его сменил американский генерал-лейтенант Пол Фанк.

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"Я уверен в том, что мы можем победить в Ираке и Сирии, - отметил Таунсенд в интервью еженедельнику Time, опубликованном во вторник. - Мы уже далеко продвинулись в деле уничтожения "халифата", отбив у боевиков Мосул, их "столицу" в Ираке. Это самый крупный населенный пункт, который они удерживали на захваченной территории [в Ираке и Сирии]. Мы ведем наступление на город Ракка в Сирии, провозглашенный ими столицей "халифата".

"Но я не верю в то, что поражение, нанесенное "халифату", приведет к полной ликвидации ИГ, - продолжил генерал-лейтенант. - Они научились выживать, они выработают новую стратегию, перейдут к повстанческим действиям. Наблюдается существенное их присутствие в интернете, кое-кто называет это даже виртуальным "халифатом". Они будут создавать свои ячейки в других частях мира".

"Нам надо нанести поражение их идее, а не живой силе", - подчеркнул Таунсенд.

На вопрос, где скрывается главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади и жив ли он вообще, генерал-лейтенант ответил: "Я не знаю, где он находится, но думаю, что он жив. У нас нет разведданных, подтверждающих, что он мертв".

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