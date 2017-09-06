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МИД Японии: нельзя ставить в один ряд действия КНДР и учения США и Южной Кореи

Международная панорама
6 сентября, 5:05 UTC+3 Игорь Беляев, Алексей Заврачаев

Таро Коно считает необходимым оказать максимальное давление на КНДР

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ТОКИО/ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов, Игорь Беляев, Алексей Заврачаев/. Нельзя ставить в один ряд и обсуждать в одной плоскости военные учения США с Южной Кореей и ракетные пуски с ядерными испытаниями КНДР. Такое мнение в эксклюзивном интервью ТАСС высказал министр иностранных дел Японии Таро Коно.

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"Мы в курсе того, что Китай и Россия выступают за диалог, как средство снижения уровня напряженности на Корейском полуострове, - подчеркнул глава японского внешнеполитического ведомства. - Однако, нельзя обсуждать в одной плоскости военные учения США и Южной Кореи, направленные на защиту от северокорейской ракетно-ядерной угрозы, и ракетные пуски и ядерные испытания Северной Кореи, которые являются прямым нарушением действующих резолюций Совета Безопасности ООН". Таро Коно также отметил необходимость того, чтобы "все международное сообщество оказало максимально возможное давление на Северную Корею для того, чтобы она предприняла конкретные шаги по денуклеаризации".

В июле Москва и Пекин представили совместную инициативу по снижению напряженности на Корейском полуострове, которая предполагает замораживание ракетно-ядерной программы КНДР в ответ на приостановку совместных военных учений США и Южной Кореи.

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Персоны
Коно, Таро
Страны
США КНДР Китай Россия Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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