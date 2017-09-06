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МИД Венгрии: вердикт суда ЕС по мигрантам неприемлем

Международная панорама
6 сентября, 14:11 UTC+3 /Обновлено,

Будапешт "примет все необходимые юридические меры для самостоятельного определения, кого впускать к себе в страну, а кого нет", отметил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

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ТАСС, 6 сентября. Венгрия считает безответственным решение суда ЕС отказать в отмене миграционных квот, поэтому Будапешт продолжит искать законные способы самостоятельно решать вопрос о размещении мигрантов на своей территории. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Будапеште министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, "правительство Венгрии считает решение суда неприемлемым и безответственным, потому что такое решение ставит под угрозу европейскую безопасность". Правительство Венгрии "примет все необходимые юридические меры для самостоятельного определения, кого впускать к себе в страну, а кого нет", подчеркнул министр и добавил, что суд ЕС принял политически мотивированное решение, которое противоречит интересам венгерского народа. "Настоящая битва только начинается, ни один человек не будет переселен в Венгрию против воли венгерского народа", - сказал министр на пресс-конференции, трансляция которой велась на официальном сайте венгерского правительства.

Суд Евросоюза в Люксембурге в среду отклонил иск Венгрии и Словакии с требованием отменить обязательные квоты Европейской комиссии на расселение беженцев. Во вторник министр уже заявлял, что отказ суда отменить миграционные квоты не станет для венгерских властей сюрпризом, поэтому Будапешт может рассмотреть новые юридические меры.

Программа обязательного расселения 160 тыс. мигрантов из Италии и Греции, которая была принята в 2015 году, должна была завершиться 26 сентября текущего года. Однако до настоящего момента странам ЕС не удалось распределить между собой и 30 тыс. мигрантов.

Осенью 2015 года большинство стран ЕС приняло решение о расселении на своей территории 160 тыс. африканских беженцев, которые находились на тот момент в Греции и Италии. Против выполнения миграционных квот выступали страны "Вишеградской группы" - Венгрия, Польша, Словакия и Чехия. Затем Венгрия и Словакия подали иск в Европейский суд в Люксембурге с требованием отменить решение совета глав МВД ЕС от 2015 года об обязательных квотах на распределение беженцев.

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Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
Страны
Чехия Польша Венгрия Словакия
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