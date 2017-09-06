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Ципрас: Болгария и Греция помогут в налаживании сотрудничества РФ и ЕС

Международная панорама
6 сентября, 15:11 UTC+3 СОФИЯ СОФИЯ 6, сентября. /ТАСС

По мнению премьер-министра Греции, София и Афины "в состоянии сыграть роль моста между Евросоюзом и Россией"

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СОФИЯ, 6 сентября. /ТАСС/. София и Афины могут стать посредниками в налаживании отношений между Москвой и Брюсселем. Об этом, как сообщило агентство Blitz, заявил в среду на брифинге в греческом городе Кавала премьер-министр Греции Алексис Ципрас.

"Очевидно, что в вопросе отношений с Россией две наши страны в состоянии сыграть роль моста, который мог бы быть построен между Евросоюзом и Россией с нашей помощью. Традиционные исторические связи, основанные на наших общих духовных традициях и культурных ценностях, могли бы облегчить сооружение этого моста", - сказал он.

"Абсолютно поддерживаю слова коллеги Ципраса", - отметил в свою очередь глава болгарского правительства Бойко Борисов.

Премьеры провели переговоры о развитии сотрудничества между своими странами и приняли участие в подписании меморандума о развитии железнодорожного сообщения.

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Персоны
Борисов, Бойко Ципрас, Алексис
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