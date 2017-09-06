Ципрас: Болгария и Греция помогут в налаживании сотрудничества РФ и ЕС

Двукратный чемпион мира Семин продолжит карьеру в клубе ВХЛ "Сокол"Спорт 6 сентября, 15:20
ЦИК направит Зюганову материалы проверки по жалобе Рашкина на давление на выборах в МосквеПолитика 6 сентября, 15:15
Нападающий "Спартака" Зе Луиш не сыграет в матче РФПЛ с "Рубином"Спорт 6 сентября, 15:04
Гимнастки из 13 городов РФ поучаствуют в соревнованиях на кубок губернатора Среднего УралаНовости Урала 6 сентября, 15:00
Исполнитель хита Despacito Луис Фонси даст концерт в МосквеКультура 6 сентября, 14:54
Ученые из Красноярска выделили штамм бактерий, способных производить целлюлозуНаука 6 сентября, 14:51
Яромир Ягр выразил желание сыграть на Олимпийских играх 2018 годаСпорт 6 сентября, 14:42
"Кросс нации" в Екатеринбурге пройдет в поддержку ЧМ-2018Спорт 6 сентября, 14:39
Суд над бывшим главой ЕОК Хикки за махинации с билетами на ОИ-2016 начнется 29 ноябряСпорт 6 сентября, 14:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СОФИЯ, 6 сентября. /ТАСС/. София и Афины могут стать посредниками в налаживании отношений между Москвой и Брюсселем. Об этом, как сообщило агентство Blitz, заявил в среду на брифинге в греческом городе Кавала премьер-министр Греции Алексис Ципрас.
"Очевидно, что в вопросе отношений с Россией две наши страны в состоянии сыграть роль моста, который мог бы быть построен между Евросоюзом и Россией с нашей помощью. Традиционные исторические связи, основанные на наших общих духовных традициях и культурных ценностях, могли бы облегчить сооружение этого моста", - сказал он.
"Абсолютно поддерживаю слова коллеги Ципраса", - отметил в свою очередь глава болгарского правительства Бойко Борисов.
Премьеры провели переговоры о развитии сотрудничества между своими странами и приняли участие в подписании меморандума о развитии железнодорожного сообщения.