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Итоги президентских выборов 2009 года в Румынии были подтасованы

Международная панорама
6 сентября, 16:58 UTC+3 БУХАРЕСТ БУХАРЕСТ 6, сентября. /ТАСС

Победил тогда Траян Бэсеску, получивший второй президентский мандат

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БУХАРЕСТ, 6 сентября. /ТАСС/. Администрация главы румынского государства и правительство Эмиля Бока предприняли в 2009 году конкретные действия с целью фальсификации результатов выборов в пользу Траяна Бэсеску, который в итоге во второй раз занял пост президента. Как сообщило в среду агентство AGERPRES, к такому выводу пришла парламентская комиссия, учрежденная в мае текущего года для расследования нарушений при проведении этого волеизъявления.

Согласно ее докладу, "действия двух структур были полностью синхронизированы". "Это подтверждает, что они были частью масштабного и тщательно подготовленного плана", - указывают авторы документа, добавляя, что "действия были преднамеренными".

"При реализации плана фальсификации итогов президентских выборов представители двух структур действовали напористо, злонамеренно и совершенно пренебрегая законом", - подчеркивается в докладе. Учитывая, что разница в количестве голосов, набранных двумя кандидатами, составила всего 0,68%, комиссия пришла к выводу, что "размах действий был способен изменить результаты голосования".

Парламентская комиссия собралась в среду, чтобы принять доклад голосованием, но члены оппозиционной Национал-либеральной партии (НЛП) покинули заседание. Как заявил представитель НЛП, оппозиция не согласна с рядом положений документа, однако депутаты от Социал-демократической партии (СДП) и "Альянса либералов и демократов", составляющие большинство в комиссии, отказались обсуждать доклад и вынесли его непосредственно на голосование.

Президентские выборы в 2009 году выиграл Бэсеску, получивший второй президентский мандат. Его соперником был кандидат от СДП Мирча Джоанэ. Позднее эта политическая сила оспорила результаты голосования, утверждая, что они были сфальсифицированы, но Конституционный суд все же утвердил их.

После того, как в мае этого года журналист Дан Андроник опубликовал разоблачительную статью о закулисных махинациях в ходе этих выборов, Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело, а парламент учредил комиссию по расследованию их проведения. В отличие от прокуратуры, которая быстро закрыла дело, парламентская комиссия довела свою работу до конца.

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Страны
Румыния
Персоны
Бэсеску, Траян
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