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Власти Иракского Курдистана не перенесут дату референдума, несмотря на давление

Международная панорама
6 сентября, 18:08 UTC+3 ТАСС

По мнению главы автономии Масуда Барзани, "в стране нет реального партнерства" между Багдадом и Эрбилем, "поэтому курдский народ принял решение о референдуме"

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ТАСС, 6 сентября. Руководство Иракского Курдистана твердо намерено провести референдум о независимости 25 сентября и не собирается переносить дату, несмотря на давление. Об этом заявил в среду глава Иракского Курдистана Масуд Барзани.

"Существует колоссальное давление с тем, чтобы перенести дату референдума, но мы решительно настроены провести его в установленный срок", - приводит слова Барзани телеканал Rudaw.

По мнению политика, "в стране нет реального партнерства" между Багдадом и Эрбилем, "поэтому курдский народ принял решение о референдуме".

Ранее в среду Высшая независимая избирательная комиссия по выборам и референдуму Иракского Курдистана представила образец бюллетеня для намеченного на конец сентября плебисцита. "Вы хотите, чтобы регион Курдистана и курдские территории за его пределами стали независимым государством?", - говорится в документе, опубликованном на сайте комиссии. Вопрос задается на четырех языках: курдском, арабском, туркменском и ассирийском. Далее в соответствующих полях необходимо дать ответ "Да" или "Нет".

Иракский Курдистан - неофициальное название Курдского автономного района в составе Ирака. Юридически статус региона закреплен в иракской конституции 2005 года. Район является областью этнического расселения курдов на севере и северо-востоке страны.

Против проведения намеченного референдума выступает официальный Багдад, считая решение курдских властей незаконным и противоречащим конституции Ирака. Иракское правительство полагает, что курды и так пользуются определенной политической и экономической независимостью и имеют свои военизированные формирования "пешмерга", которые не выступают под иракским флагом.

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