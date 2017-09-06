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Еврокомиссия не будет продлевать временный погранконтроль в ЕС

Международная панорама
6 сентября, 19:44 UTC+3 СТОКГОЛЬМ СТОКГОЛЬМ 6, сентября. /ТАСС

По словам еврокомиссара Димитриса Аврамопулоса, настало время для возвращения Швеции, Дании, Германии, Австрии и Норвегии "в полностью функционирующую шенгенскую зону"

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СТОКГОЛЬМ, 6 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия не даст согласия на продление пограничного контроля в ЕС. Об этом в среду сообщила шведская газета Skånska Dagbladet со ссылкой на еврокомиссара по вопросам миграции, внутренних дел и гражданства Димитриса Аврамопулоса.

"Пограничные контроли закончатся через два месяца, продления не будет. Предпосылок для одобрения их больше не существует", - цитирует издание Аврамопулоса.

Таким образом, срок исключения в рамках соглашения о свободном передвижении в пределах Шенгенской зоны для Швеции, Дании, Германии, Австрии и Норвегии истекает 12 ноября. Аврамопулос призвал эти страны отказаться от своего пограничного контроля в ближайшие месяцы. Он сказал, что "настало время для постепенного возвращения в полностью функционирующую шенгенскую систему".

Еврокомиссия в мае рекомендовала европейским странам "поэтапно начать снимать паспортный контроль на границах внутри Шенгена", однако в связи со значительным количеством остающихся в Греции нелегалов "разрешила продлить его последний раз" сроком на шесть месяцев. Речь идет о четырех странах ЕС - Австрии, Германии, Дании и Швеции, а также не входящей в Евросоюз, но входящей в Шенген Норвегии.

В 2015 году в Швецию с населением 9,8 млн человек прибыло 163 тыс. переселенцев. Это самый высокий показатель в Европе из расчета на душу населения.

Чтобы ограничить миграционный поток, правительство Швеции в начале января 2016 года ввело пограничный контроль и ужесточило правила приема переселенцев. С 20 июля прошлого года для беженцев в королевстве был введен временный вид на жительство вместо постоянного, а также повышены требования к размеру доходов, которые должны иметь мигранты, намеревающиеся перевезти в королевство своих родственников. Временный контроль на внутренних границах Шенгена начали вводить осенью 2015 года. Эта мера действует в разных государствах уже от 15 до 16 месяцев, в то время как по правилам Шенгенского соглашения пограничный контроль внутри европейского безвизового пространства может вводиться в экстренных ситуациях на срок, не превышающий двух месяцев.

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