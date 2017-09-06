Митинг против размещения ПРО США в Южной Корее перерос в стычки с полицией

ТАСС, 6 сентября. Акция протеста против размещения американского противоракетного комплекса THAAD в Южной Корее переросла в столкновения с полицией. Об этом в среду сообщает агентство Yonhap.

По его информации, беспорядки начались после того, как сотрудники правоохранительных органов попытались разогнать жителей одного из общинного центра уезда Сонджу, вышедших на демонстрацию. Отмечается, что в результате беспорядков есть пострадавшие, однако их число и состояние не уточняется.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

Ранее в среду сообщалось, что еще четыре пусковые установки THAAD будут развернуты на новой базе в уезде Сонджу в 300 км от Сеула 7 сентября. Как отметило южнокорейское оборонное ведомство, необходимость их срочного развертывания связана с нарастающей угрозой со стороны Северной Кореи.

Известно, что жители данного уезда выступали против размещения американской системы ПРО еще в прошлом году. По их мнению, электромагнитное излучение радара опасно для здоровья людей и губительно скажется на урожае дынь, которыми славится этот сельскохозяйственный регион.

Часть американской системы ПРО была доставлена в Южную Корею весной этого года. THAAD предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на последнем этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели.