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Столтенберг: учения "Запад - 2017" не угрожают ни одной из стран НАТО

Международная панорама
6 сентября, 22:07 UTC+3 ТАЛЛИН ТАЛЛИН 6, сентября. /ТАСС

При этом генсек альянса отметил, что НАТО будет внимательно следить за ходом учений

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ТАЛЛИН, 6 сентября. /ТАСС/. Российско-белорусские учения "Запад - 2017" не угрожают непосредственно ни одной из стран НАТО. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в среду в Эстонии.

"Мы будем внимательно следить за ходом учений и мы на страже, хотя и сохраняем спокойствие, поскольку не видим непосредственной угрозы ни одному из союзников НАТО", - сказал он.

Ранее в среду Столтенберг заявил, что НАТО направит трех наблюдателей на учения "Запад - 2017". "Мы получили приглашение от России и Белоруссии и отправляем трех экспертов на учения", - сообщил он. При этом он призвал к большему уровню транспарентности этих маневров.

Столтенберг прибыл во вторник с визитом в Таллин для участия в работе неформального саммита министров обороны и иностранных дел Евросоюза 6-8 сентября.

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Столтенберг, Йенс
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