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Власти 15 штатов США подали в суд в связи с отменой Трампом программы защиты нелегалов

Международная панорама
6 сентября, 23:46 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 6, сентября. /ТАСС

Отмечается, что такое решение президента Соединенных Штатов нарушает неотъемлемые права мигрантов

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НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /ТАСС/. Власти 15 штатов США и столичного федерального округа Колумбия подали коллективный судебный иск в отношении администрации Дональда Трампа, протестуя против решения отменить программу защиты от депортации незаконных мигрантов, въехавших в Соединенные Штаты несовершеннолетними. Об этом сообщило в среду агентство Associated Press.

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Иск подан в суд Восточного округа штата Нью-Йорк. Генпрокурор штата Вашингтон Роберт Фергюсон, являющийся одним из инициаторов иска, назвал решение федеральных властей отменить программу, носящую название DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), "темным временем для страны".

Помимо штата Вашингтон и округа Колумбия истцами выступают также штаты Айова, Вермонт, Вирджиния, Гавайи, Делавэр, Иллинойс, Коннектикут, Массачусетс, Нью-Мексико, Нью-Йорк, Орегон, Пенсильвания, Род-Айленд, Северная Каролина.

По словам истцов, отмена DACA нарушает неотъемлемые права мигрантов. В связи с этим они требуют, чтобы суд наложил запрет на аннулирование программы. Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли назвал отмену DACA "еще одним из многих примеров злоупотребления" властью со стороны нынешнего президента США.

Во вторник министр юстиции и генпрокурор США Джефф Сешнс объявил о намерении вашингтонской администрации отменить DACA. По словам Сешнса, данная программа, введенная на основании указа экс-президента Барака Обамы, является "неконституционным осуществлением полномочий исполнительной ветвью власти" и "неприкрытым обходом иммиграционного законодательства", из-за чего "сотни тысяч американцев" лишились рабочих мест.

Министр подчеркнул, что процесс аннулирования программы займет полгода. При этом за данное время Конгресс США может выработать альтернативу DACA и прописать это уже законодательно.

О программе DACA

Введенная при Обаме DACA распространяется на иностранцев, которые находятся на территории США нелегально и которым было менее 31 года по состоянию на 15 июня 2012 года. Для того, чтобы подпадать под действие программы, иностранец должен был быть младше 16 лет на момент въезда в Соединенные Штаты и жить в стране непрерывно с 15 июня 2007 года. При рассмотрении заявки также учитываются такие факторы, как получение высшего образования, служба в рядах Вооруженных сил США и отсутствие судимостей. Последние пять лет власти США ежегодно одобряли сотни тысяч заявок по данной программе.

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Темы
Миграционная политика Трампа
Персоны
Сешнс, Джефф Обама, Барак Трамп, Дональд
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