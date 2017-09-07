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Globo: генпрокурор Бразилии выдвинул новые обвинения в адрес двух экс-президентов

Международная панорама
7 сентября, 1:35 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 7, сентября. /ТАСС

Дилме Руссефф и Луису Инасиу Луле да Сильве инкриминируется попытка препятствия правосудию

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 сентября. /ТАСС/. Генеральный прокурор Бразилии Родригу Жано направил в Федеральный верховный суд (ФВС) страны второй за сутки запрос о предъявлении обвинений в адрес экс-президентов республики Дилмы Руссефф и Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Как сообщил в среду телеканал Globo, на сей раз бывшим национальным лидерам инкриминируется попытка препятствовать правосудию.

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Поводом для этих обвинений стал эпизод, произошедший в марте 2016 года. Тогда Руссефф, которая занимала высший государственный пост, назначила своего предшественника Лулу да Силву на должность главы гражданской канцелярии президента. По мнению ее оппонентов, истинная цель возвращения экс-президента во власть состояла в том, чтобы уйти от проводимого в его отношении антикоррупционного расследования. В свою очередь Руссефф и сам бывший глава государства отвергли эти обвинения, ссылаясь на тот факт, что Лула да Силва в любом случае не обладал бы полным иммунитетом.

Лула да Силва уже является фигурантом шести уголовных дел. 12 июля суд вынес вердикт по одному из них, признав экс-президента виновным в коррупции и отмывании денег и приговорив его к девяти годам и шести месяцам тюремного заключения. На время рассмотрения апелляции, которую подал политик, он будет оставаться на свободе. По данным социологических опросов, несмотря на коррупционные скандалы, Лула да Силва пользуется высокой популярностью как возможный кандидат в президенты на выборах 2018 года.

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Персоны
Руссефф, Дилма Лула да Силва, Луис Инасиу
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